Terni, nuovo dirigente cultura: 47 in lizza

di S.F.

Ben 56 candidature avanzate con un ‘taglio’ immediato di 9 persone. L’ultima procedura indetta dal Comune di Terni che si chiuderà per il rinnovo dei dirigenti è quello legato alla direzione istruzione-cultura che, tra l’iter per la mobilità esterna ed il concorso pubblico, ha già scontato due ricorsi al Tar Umbria: gli ammessi con riserva sono 47 e tra di loro ci sono persone già impegnate a palazzo Spada.

UN BANDO SENZA PACE: RICORSO DI UN ‘INTERNO’ AL COMUNE

La scrematura: le donne in lizza

L’atto per le ammissioni ed esclusioni – vuoi per qualche difetto nell’invio della domanda o per mancanza di requisiti – arriva a quasi cinque mesi dall’indizione del concorso. Partendo dalle donne nell’elenco risultano Donatella Accardo, Roberta Ambrosi, Irma Azzarelli, Emanuela Barbon, Sabrina Bodò, Barbara Bonini, Raffaella Brizioli, Chiara Caselli, Francesca Cozza, Maria Chiara Di Palma, Roberta Farinelli, Ilenia Filippetti, Gianna Gambini, Anna Claudia Gattini, Federica Lausi, Catia Litanfrace, Fabiola Marsilio, Adalgisa Masciotti, Lucia Padiglioni, Patrizia Paggi, Simona Perucci, Cinzia Poldi, Francesca Ricci, Emilia Mariangela Riviello, Alessandra Rossi, Francesca Rossi, Stefania Savocchi, Cristina Maria Vagaggini e Maria Giuliana Zerbato.

IL BANDO INFRUTTUOSO A FINE 2019. CON RICORSO

Gli uomini. Presidente di commissione ternana



Sponda maschile tra i 47 ci sono Antonio Altissimi, Giorgio Armillei (ex assessore alla cultura con Leopoldo Di Girolamo), Roberto Benigni, Renato Cataldo Bernocco (attuale dirigente all’istruzione e alla cultura ad interim, reggenza temporanea), Romano Fulvio Borgia, Domenico De Nigris, Antonello Diodati, Claudio Filena, Andrea Fiumicelli, Roberto Gasbarroni, Giuliano Giordani, Stefano Gregori, Luca Palmeri, Ettore Puri, Vincenzo Rea, Gianluca Sabatini, Luca Tabarrini e Diego Vicaro. La commissione esaminatrice è composta dalla ternana Francesca Vichi in qualità di presidente, attuale segretario generale del Comune di Perugia; i membri esperti sono il professore Fabrizio Figorilli dell’università degli studi di Perugia e Amedeo Di Filippo, dirigente sempre nel capoluogo regionale.