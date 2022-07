Terni, problemi con il nullaosta: standby per nuovo dirigente allo sviluppo economico

di S.F.

Sapere che dal 1° luglio l’ormai ex dirigente – trattasi di Emanuela Barbon – va via e ritrovarsi senza il sostituto. Succede anche questo. Posto il fatto che, in questi casi, può scattare la sostituzione temporanea o attivare procedure diverse per coprire il ‘buco’: il Comune di Terni per ora non può contare sul nuovo dirigente allo sviluppo economico nonostante l’iter concluso e l’approvazione della graduatoria con l’unico candidato, vale a dire lo spoletino Luca Santoni. Il problema a quanto pare è nelle Marche.

DAL 1° LUGLIO VIA EMANUELA BARBON: RIENTRO IN VENETO

Niente nullaosta

Passo indietro. Il 15 giugno scorso Luca Santoni ha svolto il colloquio orale ed il giorno dopo il dirigente al personale Francesco Saverio Vista ha firmato la determina per l’approvazione della graduatoria del classe 1970. Bene, qual è il problema dunque? Si tratta di un incarico triennale in ‘comando’ e così come accaduto per la Barbon (Inail Veneto), serve il via libera dell’ente concedente per il trasferimento. Per ora da quanto risulta non c’è quello di Arpam, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle marche. E dunque Santoni resta in standby. Probabilmente – sarebbe abbastanza curioso se non accadesse – arriverà in seguito. Fatto sta che al momento si è creata questa situazione, non il massimo.