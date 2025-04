di S.F.

C’era attesa per gli esiti – almeno per il giudizio cautelare – dei ricorsi al Tar sull’aggiudicazione della gara per il verde pubblico/global service ed il bando per la ristorazione scolastica a Terni. Invece mercoledì non ci sarà alcun documento e il motivo è semplice: c’è il doppio rinvio al tribunale amministrativo regionale.

APRILE 2025, IL DEPOSITO DEL RICORSO AL TAR SUL VERDE

Nel primo caso il ricorso è della Coop134 (difesa dall’avvocato Patrizia Bececco) contro palazzo Spada in seguito all’aggiudicazione al aggruppamento temporaneo di imprese guidato da Alfa Servizi (coinvolto il legale Chiara Pesce). Risultato? Tutto rinviato al giudizio di merito in udienza pubblica, appuntamento fissato al 27 maggio.

IL RICORSO CAMPANO AL TAR PER LA GARA DELLA RISTORAZIONE

Per quel che concerne la ristorazione scolastica invece è slittato il confronto sul ricorso della campana Sirio srl contro il Comune per i criteri di aggiudicazione della procedura in corso: se ne parlerà il 13 maggio in camera di consiglio. In questo caso sempre per il giudizio cautelare.