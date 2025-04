di S.F.

Maxi appalto quinquennale – global service – per la cura del patrimonio verde e la gestione del decoro urbano/ambientale a Terni, la partita non è finita. Poteva mancare il classico ricorso al Tar Umbria post aggiudicazione? Chiaro che no. È stato depositato giovedì 3 aprile con istanza di fissazione udienza.

FEBBRAIO 2025, L’AGGIUDICAZIONE DEL MAXI APPALTO AD ALFA, ALIS, ULTRASERVIZI E GEA

AUTUNNO 2024, LA PROROGA DI 40 GIORNI DOPO LA MISSIVA DELLA BECECCO

A febbraio l’Ente ha aggiudicato il servizio all’Rti composta da Alfa Servizi srl con Alis, Ultraservizi e Gea (ribasso percentuale di poco superiore al 30%). Il lavoro è stato avviato e, a distanza di un mese, c’è chi ha depositato il ricorso: si parla del documento d’aggiudicazione, richiesta di accesso ai documenti sulla base dell’articolo 116 e soprattutto il risarcimento del danno. Chi si è mosso in tal senso?

GENNAIO 2025, IL COMUNE ‘TAGLIA’ DUE DITTE

13 DICEMBRE 2024, L’APPALTO VERSO LA FLORA NAPOLI

Ipotizzabile che sia la seconda della graduatoria rivista dopo il ‘taglio’ della Flora Napoli, vale a dire l’Rti con Coop134, cooperativa sociale La Perla e società cooperativa Ambiente e Lavoro. In ogni caso ci saranno degli strascichi e, a stretto giro, sono attesi ulteriori dettagli.