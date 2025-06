di S.F.

Una segnalazione di «grave e perdurante carenza di personale assegnato al proprio ufficio, richiedendo, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati, o l’immediata assunzione di altre unità o la riduzione del carico di lavoro». L’sos riguarda il Comune di Terni ed in particolar modo i lavori pubblici: a lanciarlo il funzionario con elevata qualificazione Matteo Bongarzone in seguito alla partenza del collega Nazareno Claudiani. Ora si ricambia.

ARIANNA PIZZICHINI, REVOCA DA RUP PER L’ASPETTATIVA

A maggio erano stati affidate più responsabilità – da Rup – sia al dirigente Piero Giorgini che allo stesso Bongarzone. A quest’ultimo era stato dato anche l’intervento da oltre 1 milione di euro per l’ex convento di Colle dell’Oro, ora c’è un’ulteriore novità dopo l’allarme lanciato: c’è la revoca da Rup proprio per Bongarzone, al suo posto entra in azione Linda Stentella. Giorgini si prende invece – da Claudiani – l’iter per l’archivio comunale che vale 1 milione di euro.