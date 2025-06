di S.F.

Riqualificazione del campo della Grs, c’è una doppia novità. A poco meno di due mesi dalla consegna dei lavori datata 28 aprile 2025, il Comune si è attivato con la risoluzione contrattuale con l’aggiudicataria – la Marino Costruzioni srl – e la revoca della nomina della Rup, l’ingegnere Arianna Pizzichini.

APRILE 2025, L’AGGIUDICAZIONE ALLA MARINO COSTRUZIONI

L’affidamento da poco più di 56 mila euro era stato firmato il 9 aprile. Tre settimane dopo la consegna dei lavori. Poi? Il 13 maggio – c’è stato l’esito informativo da parte delle Agenzie delle entrate con esito negativo e il 29 dello stesso mese la Rup ha comunicato il tutto alla ditta, «chiedendo la sospensione dei lavori e richiedendo l’eventuale rilascio della ‘attestazione sostitutiva dell’esito informativo’». Il nuovo documento non è arrivato, dunque storia finita.

SI RIMETTE MANO AL CAMPO DELLA GRS

Al momento – si legge nell’atto – sono state posizionate solo le recinzioni e il cartello di cantiere, «per cui non risulta necessario che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera». C’è la firma sulla risoluzione contrattuale con cancellazione dell’impegno di spesa. Ora toccherà ad altri procedere con l’intervento.

C’è inoltre la revoca della Pizzichini in qualità di Rup. Motivo? Ha richiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per l’assunzione a tempo determinato in un’altra pubblica amministrazione. Il nuovo responsabile unico di progetto sarà individuato nella direzione governo del territorio. A firmare il documento è il dirigente Piero Giorgini.