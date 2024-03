Comune Terni, via un istruttore di vigilanza dopo tre mesi. Stop per un funzionario

di S.F.

Scadrà nelle prossime ore l’avviso di manifestazione di interesse – riguarda le graduatorie di altri enti – del Comune di Terni nell’ambito delle 20 assunzioni a tempo indeterminato per la polizia Locale. Dopodiché il 19 ci sarà lo stop per il nuovo concorso pubblico e sarà curioso vedere il grado di partecipazione. Sul fronte personale nel contempo si registrano due ulteriori novità per palazzo Spada, una delle quali proprio per la direzione guidata da Gioconda Sassi: una istruttrice di vigilanza si è dimessa a poco più di tre mesi dall’assunzione (novembre) a tempo determinato, di recente prorogata fino al 30 giugno 2024. Per lei l’avventura ternana è conclusa anzitempo. Discorso diverso invece per un funzionario tecnico che, ad aprile, toccherà i 67 anni di età. La conseguenza è il collocamento a riposo a decorrere dal 1° maggio 2024. Sul piano del fabbisogno si attendono novità a stretto giro.