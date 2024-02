Terni, polizia Locale: 20 posti, parte il concorso. Tre prove, si chiude ad aprile

di S.F.

Doppio atto e si inizia. La dirigente alle risorse umane del Comune di Terni, Grazia Marcucci (che ora ha da fare anche per il ‘caso’ degli straordinari saltati), ha firmato la documentazione per avviare il concorso pubblico – titoli ed esami – per la copertura di 20 posti di istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato, di cui uno a favore dei militari volontari delle forze armate. Con specifica: «O, in ogni caso, del numero di posti da determinarsi all’esito della selezione per la prodromica manifestazione di interesse in itinere». C’è di mezzo la ‘mobilità obbligatoria’. Nei link i documenti completi ed i requisiti per la partecipazione. L’impegno di spesa vale quasi mezzo milione di euro e vale dal 1° maggio fino al resto del 2024.

IL BANDO 2024 PER I 20 POSTI: LEGGI (.PDF), SCADENZA 19 MARZO

NOVEMBRE 2023, IL NUOVO PIANO TRIENNALE: TUTTO SULLA POLIZIA LOCALE

Il calendario e la coscienziosità

Previste la prove di efficienza fisica (piegamento sulle braccia e corsa da 1 chilometro), scritta e orale: si terranno rispettivamente il 25-26-27 marzo, il 17-18-19 aprile e il 29-30 aprile. Salvo sorprese a maggio arriveranno i rinforzi. Tra le competenze trasversali sono richieste «competenze comunicative e relazionali: comunicazione interpersonale, lavoro di gruppo, competenze relazionali; relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti nonché relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale; competenze di efficacia personale: coscienziosità. Motivazione al ruolo». Da ricordare che nel piano triennale delle assunzioni è previsto anche l’ingresso di nuovi funzionari di vigilanza (2), oltre ai 26 istruttori. C’è altro.

IL BANDO PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: LEGGI (.PDF), SCADENZA 14 MARZO

MUSI LUNGHI IN POLIZIA LOCALE: ‘CAOS’ STRAORDINARI SALTATI

Manifestazione di interesse

C’è poi in contemporanea l’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici di altri enti, sempre per la copertura di 20 posti. Motivo? «Il Comune di Terni, in assenza di proprie graduatorie vigenti, intende utilizzare graduatorie a tempo indeterminato di altri Enti». Ma come funziona? La scadenza in questo caso è al 14 marzo, cinque giorni prima del concorso. «L’ammministrazione comunale procede a stilare un elenco delle manifestazioni di graduatorie disponibili approvate dagli enti, da utilizzare per la procedura in oggetto in ordine di vicinanza al Comune di Terni. Nel caso di presenza di più manifestazioni di interesse, quindi di disponibilità di più graduatorie, al fine di individuare quella da utilizzare, si procede alla scelta ed all’ordinazione delle stesse, in base ai seguenti criteri, rispettandone l’elencato ordine di priorità: graduatorie di enti della Provincia di Terni o Province confinanti; graduatorie nelle quali l’interessato risulti posizionato nella prima posizione utile all’assunzione; comparabilità territoriale e dimensionale». In caso di esito positivo ci sarà la stipula della convenzione con l’ente coinvolto. Il responsabile del procedimento è l’elevata qualificazione alle risorse umane, Luca Sbordoni.