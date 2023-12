Con hashish e droghe sintetiche accanto al liceo scientifico: arrestato 23enne

Era già nel parcheggio del liceo scientifico di Marsciano alle prime luci dell’alba, prima del suono della campanella, nella sua auto con il riscaldamento acceso. Sul sedile, dosi già pronte di hashish e diverse droghe sintetiche come Mdma. Questa la situazione che hanno fotografato i carabinieri della Compagnia di Todi quando l’altra mattina hanno sorpreso un 23enne insieme ad un coetaneo, anche lui trovato in possesso di hashish. Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato di disfarsi dello stupefacente nascondendolo maldestramente sotto l’auto, ma senza riuscirci. Sono scattate così le successive perquisizioni domiciliari che hanno permesso di sequestrare anche della marijuana, oltre a tutto il materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida dell’arresto, il ragazzo è stato sottoposto all’obbligo di firma.

