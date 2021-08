Concerto Sangiovanni a Terni: biglietti finiti nel giro di un’ora

C’è attesa per il concerto di Giovanni Pietro Damian – per tutti ‘Sangiovanni’ – in programma domenica 29 agosto alle 21.30, all’anfiteatro Romano di Terni. La presentazione dell’evento, organizzato dall’assessorato comunale al turismo, è avvenuta giovedì mattina in Comune alla presenza dell’assessore Elena Proietti. Ad aprire il concerto sarà una band ternana che verrà, però, annunciata nei prossimi giorni. Sold out immediato nel giro di un’ora.

Biglietti, prezzi e prevendita

La prevendita è stata aperta alle 12.30 di giovedì 19 agosto, presso il negozio New Sinfony in Galleria del Corso a Terni, nelle tabaccherie convenzionate VivaTicket (qui l’elenco di quelle presenti a Terni) e, ovviamente, sul portale www.vivaticket.com. Il costo del biglietto è di 35 euro (33 euro e 2 di prevendita). Per accedere al concerto sarà necessario il Green pass oppure un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento. Per questo motivo la Regione Umbria ha messo a disposizione dei tamponi rapidi per i giovani di età compresa fra i 12 e 18 anni sprovvisti di Green pass e in possesso del biglietto per il concerto, effettuabili presso la farmacia comunale di Porta Sant’Angelo nella giornata di sabato 28 e domenica 29 fino alle ore 14. Non è stato indicato un numero preciso di biglietti messi a disposizione perché non essendoci l’obbligo di riempire l’anfiteatro al 50% rimane solamente il distanziamento previsto di un metro, che decade però in caso di congiunti. Tradotto: più ‘congiunti’ saranno presenti e più biglietti potranno essere venduti.

In fila dall’alba a Terni. Sold out immediato



Intanto il negozio New Sinfony, dall’alba di giovedì (le prime segnalazioni parlano di persone in fila dalle ore 5) è stato letteralmente preso d’assalto dai tanti a caccia di un biglietto per il concerto di Sangiovanni. Una fila che, composta soprattutto da giovanissimi e genitori, è andata crescendo con il passare delle ore. «La direzione sviluppo economico – spiega il Comune di Terni poco dopo le ore 16 – rende noto che i biglietti per il concerto del 29 agosto sono esauriti. Nel giro di un’ora sono stati venduti tutti i tagliandi per l’accesso al concerto della star di Amici».

L’assessore Proietti: «Non dò spazio e pubblicità alle opposizioni»

«Abbiamo colto l’occasione di inserire una data nel ‘Summer tour’ di Sangiovanni – ha detto l’assessore Proietti – un artista emergente che ha un grande seguito. Abbiamo organizzato il tutto in fretta, ma mi auguro che sia comunque un grande spettacolo. In merito alle critiche dell’opposizione sinceramente non so cosa rispondere. Io sono qui per presentare un concerto, un evento e un qualcosa di bello. Dare spazio e pubblicità all’opposizione e a chi critica su tutto a prescindere non ha senso. Basta farsi un giro nelle altre città anche della nostra regione per vedere come organizzano eventi e hanno calendari fantastici, perché non dovevamo dare la possibilità ai giovani ternani di tornare a vivere partecipando ad un grande evento come questo? Il Comune deve utilizzare le proprie risorse anche per eventi dedicati ai giovani. Il Comune ha speso 45 mila euro, il cachet dell’artista è di 33 mila euro, poi c’è tutta la parte del service di cui ci siamo occupati e siamo andati a scendere da quella cifra e poi ci sarà la bigliettazione. Quindi si farà la differenza tra quello che noi incasseremo e quella che è la spesa totale. Se facciamo un giro su internet il costo del biglietto di Sangiovanni nelle altre città va dai 35 ai 40 euro, in duetto arriva anche a 48 euro. Quindi di cosa stiamo parlando?».

L’assessore Fatale: «Evento importante per la città»

L’assessore a commercio Stefano Fatale, presente telefonicamente alla conferenza stampa ha definito il concerto come «un evento molto importante per la nostra città, per una ripartenza che questa volta sia però definitiva. C’è un grande interesse intorno a questo artista che raccoglie molti giovanissimi, ma anche molte famiglie. Un evento che ci porta verso UmbriaJazz e poi agli eventi natalizi. Terni riparte da qui».