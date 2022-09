Confapi Terni ha una nuova associata: la Wde Maspell Srl

Confapi Terni presenta la sua associata Wde Maspell Srl, un’azienda innovativa che oggi compie 60 anni di attività, ed è eccellenza italiana nel trattamento del legno. Il 6 settembre per coronare questa ricorrenza ha inaugurato la nuova sede a Narni in strada di Maratta.

La storia

Era il 1962 quando l’ingegner Vincenzo Pagnozzi iniziò le sue ricerche che culminarono poi con l’invenzione e la realizzazione del primo impianto industriale al mondo di essiccazione del legno con l’impiego del vuoto. Dopo 60 anni sono alla terza generazione. Ernesto, figlio di Vincenzo entrò in Maspell (acronimo di Macchine speciali lavorazione legno) nel 1972 contribuendo in maniera massiccia allo sviluppo tecnico e alla vertiginosa crescita aziendale di quegli anni e ne è ad oggi, l’amministratore. Nel 2005 fa il suo ingresso in azienda il dottor Umberto Pagnozzi, nipote di Vincenzo e figlio di Ernesto, nonché consigliere di Confapi Terni, portando nuove idee e nuove sfide.

La ricerca e l’innovazione

Il desiderio di rendere sempre più performanti i sistemi di essiccazione per il legno con i quali l’azienda ha rivoluzionato il settore e, dal 2010, il lancio sul mercato di un sistema di trattamento ad alta temperatura sottovuoto, ha permesso di affrontare un lungo percorso caratterizzato da traguardi importanti e brevetti. L’innovazione è un tratto distintivo della Wde Maspell tanto che nel triennio 2013 – 2016 viene finanziata come capofila di progetto all’interno del programma europeo Eco-Innovation per la ricerca e l’immissione nel mercato del legno trattato ad alta temperatura sottovuoto, registrandone anche il marchio col nome di VacWood® (www.tv4newood.it ). La ricerca non si ferma e nel 2018 e nel 2019 la Commissione europea li ha premiati con il ‘Seal of excellence’ nell’ambito del programma Horizon 2020 per l’applicazione del legno termo-trattato nel settore dei legni ingegnerizzati. Oggi non sono solo produttori di essiccatoi sottovuoto con due differenti tecnologie, a ‘pressa’ e a ‘ventilazione’, ma anche di reattori per il trattamento termico del legno oltre i 200 °C. Questo sistema di termo trattamento sottovuoto è una loro esclusiva mondiale, brevettata, 100% Eco-sostenibile (sia in termini di processo che di prodotto finale), che permette al cliente di modificare alcune interessanti proprietà del legno ottenendo una maggiore durabilità e stabilità dimensionale, cambiandone anche il colore. Il processo produttivo, la ricerca e l’innovazione sono sempre più al centro dell’interesse aziendale. Wde Maspell nel suo ruolo progressista nel campo dell’essiccazione e trattamento del legno ha legato il suo percorso alla sperimentazione ed indagine con i più eminenti centri scientifici mondiali di Italia.