Coni Umbria, parte era Moscatelli a Terni. Nomina per la Porzi

Tempo di cambiamenti in seno al Coni Umbria e, in particolar modo, per l’area ternana. Lunedì si è riunita la giunta regionale presieduta da Domenico Ignozza per le nomine dei vicepresidenti, dei delegati provinciali, del tecnico regionale per l’impiantistica spotiva e del direttore scientifico della scuola regionale dello sport.

MAGGIO 2019, FRANCESCO TIBERI DELEGATO PROVINCIALE TERNI

Le nomine

La giunta – composta da Costanza Laliscia in rappresentanza degli atleti, Irene Boila per i tecnici, Fabrizio Forsoni per gli Enti di promozione portiva e Aurelio Forcignanò, Moreno Rosati, Alessio Fioroni per le federazioni sportive – ha dato il via all’unanimità a Forcignanò vicepresidente vicario, Rosati vicepresidente, Laura Mirabassi tecnico regionale per l’impiantistica sportiva, Donatella Porzi direttore scientifico della scuola regionale dello sport, Roberto Sparnaccini delegato provinciale per la provincia di Perugia e Fabio Moscatelli per quella di Terni.

Il momento

Il Coni Umbria evidezia di aver ripreso «le proprie attività che, in continuità con il passato quadriennio, saranno rivolte principalmente alla tutela delle società/associazioni sportive che in questo momento stanno vivendo il periodo più nero della loro esistenza e alle attività di formazione e promozione dello sport. Particolare cura sarà ancora rivolta alla ripresa delle attività sportive che dovrà avvenire nella massima sicurezza e mettendo al centro di tutte le attenzioni la salvaguardia delle salute dei nostri atleti. Nelle prossime settimane saranno completate le nomine con l’individuazione dei fiduciari locali e dei coordinatori tecnici regionali e provinciali».

Fine corsa Tiberi



Niente ‘rinnovo’ dunque per Francesco Tiberi, al vertice della delegazione di Terni dal maggio 2019 dopo il burrascoso addio con Stefano Lupi. Al suo posto un maestro sportivo molto noto e stimato in città, Moscatelli, protagonista – è al quarto mandato – da anni nel comitato regionale umbro della Federazione italiana tennis in qualità di consigliere, attualmente con delega al padel.