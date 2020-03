In auto con 2,5 chili marijuana: arrestati

Quando la polizia del commissariato di Spoleto e gli agenti della Locale hanno notato un pacchetto nell’auto hanno chiesto spiegazioni. «Carne bovina congelata», hanno risposto gli occupanti dell’auto. Non era così: si trattava di oltre 2,5 chili di marijuana divisa in panetti. Una 31enne e un 28enne, entrambi italiani, sono stati arrestati in seguito ad un controllo straordinario del territorio per fronteggiare l’emergenza covid-19.

La droga

In un primo momento i due avevano dichiarato di dover andare a casa della madre del 28enne per consegnargli la spesa in quanto era in condizioni di salute non buone: hanno mostrato alla polizia alcuni generi alimentari a prova di ciò. Tuttavia c’era anche dell’altro: numerosi panetti – venticinque in tutto – sigillati ed avvolti da cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di oltre 2,5 chili. Scattata la perquisizione domiciliare, dove gli agenti hanno trovato materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. I due sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.