Coperte, materassi, sedie e rifiuti vari al Cva Rimbocchi di Perugia

Gli abitanti di Rimbocchi, nella zona del Cva, denunciano la presenza di rifiuti accumulati da diverse settimane. La segnalazione è arrivata al Comune ed è stata raccolta anche da La Nazione, che ha pubblicato la foto.

Proroga con Mirò

Prorogato intanto per altri tre anni l’accordo con l’associazione Mirò per la gestione del parco. Dal 2019 al 2022 sono stati fatti importanti investimenti nell’area per un importo complessivo di 9.500 euro: in particolare è stata realizzata la pavimentazione all’interno dell’immobile, rifatto l’impianto elettrico, la sostituzione totale delle fonti di illuminazione con luci al led di ultima generazione. Inoltre – si legge sempre sul quotidiano fiorentino – è stata montata la guaina impermeabile sulla copertura della veranda in sostituzione della precedente e una serie di opere di scavo e reinterro dell’area adiacente il campo di calcetto per adibirla a campo di Beach Volley.