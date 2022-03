Incidente stradale sabato pomeriggio, intorno alle ore 15.30, a Corciano (Perugia) in via del Serraglio. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo contro altre due in sosta e ribaltandosi. L’uomo è stato estratto dall’auto dai vigili del fuoco di Perugia e quindi affidato alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri.

