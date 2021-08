Corciano, lite per lavori edili non pagati: minacce e denuncia

La lite è scoppiata – sembra – per alcuni lavori edili non pagati. Per questo un uomo di nazionalità italiana di 59 anni ha pensato bene di minacciare con un bastone da passeggio colui che avrebbe dovuto liquidare la somma. Il fatto è avvenuto nella zona di Corciano ed ha portato all’intervemto sul posto della squadra Volante di Perugia. Gli agenti, dopo aver riportato tutti alla calma, hanno individuato il bastone nell’auto del 59enne, all’interno del portabagagli. Per questo l’uomo è stato denunciato per minacce aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

