Pedina e palpeggia minorenne: in manette per violenza sessuale

L’allarme lo ha lanciato il papà di un giovane: «Mio figlio ha subito violenze sessuale da parte di un uomo». Immediato l’intervento della polizia di Stato: in manette è finito un 29enne di origini albanesi dopo ciò che era accaduto in un centro commerciale – prodotti sportivi – in zona Corciano.

I fatti

Il minorenne è stato seguito dall’uomo tra i corridoi del centro commerciale e una volta pagati gli acquisti è stato aggredito dal 29enne mentre si trovava vicino al suo motorino: con la scusa di chiedere informazioni lo ha avvicinato per poi palpeggiarlo. Una volta rientrato a casa ha raccontato tutto al padre, quindi è scattato l’intervento della squadra Volante.

Bloccato e arrestato

Il 29enne si trovava ancora nei paraggi. Gli agenti hanno accertato che era in compagnia dei due figli minori ed il proprio cognato, per poi allontanarsi dopo aver visto la ‘preda’. Vale a dire il minorenne. Il sistema di videosorveglianza ha poi consentito di ricostruire con precisione la dinamica: l’uomo ha pedinato il giovane, poi si è appostato fuori dall’ingresso e lo ha aggredito. Non è la prima volta che succede. A suo carico ci sono precedenti di polizia a danno di altri due minori: per lui sono scattate le manette – c’è stata la convalida – per violenza sessuale e ora si trova nel carcere di Capanne. Disposta la misura cautelare nella casa circondariale perugina.