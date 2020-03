Non solo il mercatino settimanale al Foro Boario. C’è un altro stop: a Terni l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 fa chiudere anche la Cascata delle Marmore. La decisione in seguito alla riunione del Coc di martedì mattina: focus sui divieti di assembramento imposti dall’ultimo decreto di Giuseppe Conte nonché alla modalità di spostamenti personali non compatibili con le visite turistiche.

