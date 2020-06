Fase Tre a Perugia: prima domenica con turisti da fuori regione

Condividi questo articolo su

















SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Non è stato forte come i commercianti speravano l’impatto della fase tre sul turismo interregionale: domenica mattina a Perugia c’erano numerosi ‘stranieri’ (non Umbri) che mancavano dall’inizio del lockdown e sono tornati in questo primo weekend dopo l’apertura agli spostamenti anche fra regioni diverse. Fra le 11 e le 13 abbiamo intervistato turisti ed esercenti, in un ambiente un po’ dimesso ma comunque con diversi sprazzi di speranza.

Servizio di Pietro Cuccaro