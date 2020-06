Black Lives Matter, Perugia si inginocchia per George Floyd

Flash mob in numerose piazze italiane nel segno dell’hastag #BlackLivesMatter nato sull’onda dello sdegno per l’uccisione di George Floyd da parte di un agente di polizia. Nel pomeriggio di domenica nutrita folla anche a Perugia, in piazza IV Novembre, grazie all’iniziativa di un gruppo autonomo di ragazzi del capoluogo umbro che hanno specificato di muoversi al di fuori di ogni tipo di propaganda partitica e nel rispetto dell’obbligo di mascherine e delle distanze di sicurezza.

Erano davvero in tanti, in effetti, ma non ci sono stati momenti di tensione e, pur con inevitabile assembramento, le regole minime anti coronavirus sono state rispettate. C’erano privati cittadini e associazioni universitarie, soprattutto giovani ma anche famiglie. Dopo un discorso introduttivo degli organizzatori, si sono inginocchiati in silenzio per 8 minuti e 46 secondi; il tempo durante il quale il poliziotto di Minneapolis ha tenuto il ginocchio sul collo di Floyd, provocandone la morte.

