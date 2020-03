Gammaitoni conferma: «Contagi decelerano»

Condividi questo articolo su

















Il professore di Fisica illustra in un video molto esplicativo quando aveva già anticipato a umbriaon.it: la curva dei contagi ha ormai raggiunto il suo punto di flesso, sta quindi diminuendo la velocità (si badi, la velocità, non il numero) e, si spera, presto comincerà anche il percorso inverso. Ma ci vorrà tempo. Quanto tempo dipende soprattutto dai nostri comportamenti. In ogni caso, non si potrà considerare sconfitto il virus finché non ci sarà un vaccino. Bisognerà continuare a stare attenti ai nostri contatti sociali ancora per tanto tempo anche dopo che sarà finita la fase di più stringente emergenza.