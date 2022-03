‘Corre’ dal medico per anticipare il test di uscita dal Covid: denunciato un 65enne

«Sì, ho avuto il tampone molecolare positivo. Ma ho il green pass valido e nessuno dalla Usl mi ha comunicato la quarantena obbligatoria. E poi ho fatto un test rapido a casa che ha dato esito negativo: per questo ho deciso di andare subito dal medico di famiglia per anticipare di qualche giorno il tampone di uscita». Così un 65enne spoletino si è giustificato quando gli agenti della squadra Volante di Spoleto lo hanno fermato per un controllo, accertando in banca dati la sua positività al Covid-19. Le spiegazioni non sono bastate ad evitargli una denuncia a piede libero per epidemia, dopo la quale il 65enne è stato invitato a tornare a casa per rispettare la misura.

SPECIALE COVID – UMBRIAON