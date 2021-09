‘Corri per Leo’, 150 iscritti da tutta Italia

Sono Matteo Pettinelli, della Società atletica Senigallia e Silvia Tamburi, dell’Atletica Avis Perugia, i due vincitori della ‘Corri per Leo’, la seconda edizione della manifestazione podistica organizzata generalmente in concomitanza con gli ‘Avanti tutta days’. Quest’anno è stata un’anteprima, che ha animato il percorso verde ‘Leonardo Cenci’ che ha avuto un grande successo, radunando atleti da tutta Italia. 151 gli iscritti alla parte competitiva, 30 quelli non competitivi. Il tutto sotto la sapiente organizzazione di Atletica Avis Perugia, con la collaborazione di Avanti tutta Onlus.

«Una manifestazione impeccabile»

La sorpresa è stata anche il dono di un’opera del maestro Francesco Quintaliani a tutti i partecipanti. «Un momento che ci ha introdotto in quella che sarà la festa del prossimo weekend – ha spiegato Federico Cenci, di Avanti tutta Onlus – all’insegna dello sport che Leonardo amava e del quale era diventato un punto di riferimento». Per il presidente dell’Atletica Avis Perugia, Enrico Pompei, «è stata una manifestazione impeccabile, che non ha bloccato il percorso verde neanche per i tanti fruitori della domenica. Voglio ringraziare i tanti collaboratori e i volontari che l’hanno resa possibile». I premi sono stati forniti da Anna Sport, Grifo Latte, Plani Arche. Si ringrazia anche il maestro Quintaliani per la stampa donata ai partecipanti.