‘Cosa vuoi? Indicamelo’ Lo shopping è per tutti

Una raccolta di simboli di comunicazione aumentativa alternativa, lasciati in ognuno dei negozi che hanno aderito all’iniziativa. Il progetto, che si chiama I love shopping, è stato promosso dal comune di Città di Castello nell’ambito di Agenda Urbana con la collaborazione della Cooperativa La Rondine e del Consorzio Pro Centro. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi disabili, affetti da autismo o che presentano gravi deficit per quanto riguarda la comunicazione verbale.

Come funziona

Mediante il linguaggio delle immagini che rappresentano l’oggetto da acquistare, sarà possibile comprare quello che più si desidera e in completa autonomia. Come ha sottolineato Luciana Bassini, assessore alle Politiche sociali, a primo impatto «può sembrare un invito al consumismo ma in realtà è un invito all’inclusione». Il presidente del Consorzio Pro Centro, Flavio Benni ha poi ringraziato «la disponibilità e l’interesse dei commercianti verso questo progetto di inclusione che permette di rendere il centro uno spazio accogliente e flessibile in grado di interagire a 360 gradi e contemporaneamente di fare crescere la cultura della solidarietà nella città». Tra gli altri, insieme alla rappresentanza dei commercianti aderenti all’iniziativa, hanno preso parte alla presentazione la dirigente dell’Area Sociale Giuliana Zerbato, l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti, la responsabile Ufficio Minori Disabili Brunella Bologni e la responsabile del progetto per la Cooperativa la Rondine, Francesca Forni.