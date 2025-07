di S.F.

L’impegno risale all’estate 2021 per il permesso di costruire ed a distanza di quattro anni l’iter è ultimato. Il Comune di Terni prende in consegna una porzione di terreno (vicino alla linea ferroviaria) dalla Ponteggia Housing in seguito all’intervento residenziale tra via Radice e via Lambruschini: c’è la cessione gratuita all’amministrazione.

All’epoca la società si era infatti impegnata – il valore fiscale dell’area è quantificata in 2 mila euro – ad eseguire lavori di livellamento e compattazione per la realizzazione del percorso ciclabile. I lavori concordati sono stati ultimati e lo scorso 27 giugno si è svolto un sopralluogo per accertare quanto fatto. Esito positivo e via libera alla presa in consegna, nonché all’autorizzazione all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Ad essersi occupati della vicenda sono il dirigente Claudio Bedini e il responsabile del procedimento, il funzionario Antonino Cuzzucoli.