Cosenza-Ternana: Capuano c’è, Favilli e Viviani k.o.

di Gianni Giardinieri

Alla vigilia della partita che la Ternana affronterà a Cosenza (calcio d’inizio alle ore 14 di sabato 2 dicembre), consueta conferenza stampa di mister Roberto Breda, chiamato a dare continuità di risultati alle Fere e a caccia della prima vittoria della sua gestione. Di seguito le dichiarazioni del mister trevigiano.

Capuano e Favilli

«Capuano è recuperato e convocato. Favilli non è ancora pronto e ne avrà ancora per un paio di giorni».

Corrado squalificato. Viviani e Dionisi

«A sinistra ci possono giocare sia Celli che Favasuli. Il primo è più un terzino e può comunque fare bene anche da quarto di centrocampo. Viviani non è convocato per un problema alla schiena. Dionisi invece ci sarà».

Prossime cinque partite e mercato di gennaio

«Vado avanti partita per partita. Quindi per il momento penso solo al Cosenza. Non sto guardando niente se non la prossima partita. E non è una battuta scontata».

Cosenza

«Ha un ottimo potenziale offensivo ma ha una struttura di squadra che potrebbe darci qualche vantaggio. Mi aspetto una Ternana in grado di fare grossi passi in avanti. Hanno i terzini che spingono molto e noi dovremo essere bravi ad assorbire le loro discese. Giocano un 4-2-3-1 interessante ma anche loro avranno qualche problema con noi».

Dicembre decisivo

«Non lo so. Dobbiamo solo fare più punti possibile. Ogni anno la B insegna che ci sono squadre che possono anche cominciare a fare male all’improvviso».

Attacco sterile

«Dobbiamo migliorare nella gestione degli episodi in entrambe le fasi. Contro il Palermo abbiamo concesso poco e dobbiamo sforzarci di prendere comunque meno gol possibili».

Sorensen

«Ho cinque difensori che possono essere cinque titolari. Cerco di miscelare le caratteristiche di ognuno e Sorensen è un buon giocatore. Ci darà una mano e io non voglio pensare al mercato e al fatto che è in scadenza di contratto».

Rosa corta

«Convocherò sia Garau che Della Salandra della Primavera. Non sento ancora la mancanza di giocatori, anche se domani ne mancheranno quattro».

Le sostituzioni degli ammoniti

«Dipende dai vari casi. Se vedo che un ragazzo è in difficoltà o gioca in una zona nevralgica del campo, magari lo tolgo. Domenica scorsa Corrado non era in difficoltà, anche se magari avrei potuto sostituirlo a titolo precauzionale».

Luperini

«Può fare sia la mezzapunta vicino a Falletti che il mediano in mezzo. Potrebbe anche fare uno dei due attaccanti. E’ un ottimo giocatore e un ragazzo eccezionale».

Lucchesi

«Al momento lo vedo solo come ‘braccetto’ di sinistra e non ancora pronto per fare il terzino».