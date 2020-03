Covid-19, accordo nella notte all’Ast

Dopo un’altra lunga giornata di confronto, nella notte tra sabato e domenica si è arrivati ad un’intesa tra sindacati e direzione aziendale di Ast in merito alle misure da adottare all’interno dello stabilimento per affrontare l’emergenza Covid-19. La produzione in viale Brin riprenderà quindi alle 6 di lunedì 16 marzo, nel frattempo continuano gli interventi di sanifiazione e pulizia, andati avanti anche nella giornata di domenica. Giornata durante la quale la copertura economica dei lavoratori è stata garantita, come avvenuto sabato, dall’aspettativa retribuita.

TUTTO SUL COVID-19 IN UMBRIA

La supervisione dell’Usl

Il verbale firmato da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl, Usb e rsu rende operativa l’applicazione dei decreti governativi, «la sanificazione degli spazi comuni, il modello organizzativo meno impattante, l’utilizzo necessario dei dispositivi di protezione individuale adeguati, strumenti per la pulizia personale con prodotti in linea con quelli indicati nei decreti e tutti quei miglioramenti che possano non creare assembramenti e situazioni di veicolo del virus». «Il percorso avviato in sede prefettizia – scrivono le organizzazioni sindacali in una nota -, su nostra sollecitazione ha determinato che nel pomeriggio (di sabato, ndr) sono intervenuti gli ispettori della Usl 2, i quali hanno generato, dopo un giro interno, prescrizioni che dovranno garantire metodologie e pratiche di gestione nella direzione della minima esposizione al Covid-19 e che certificano il non utilizzo delle docce e il contingentamento dello spogliatoio».

LO STOP ALL’AST

Le misure previste

Tra i vari interventi elencati, l’acciaieria installerà a partire dalla prossima settimana due termocamere per il controllo della temperatura corporea. L’attività di pulizia è stata già incrementata dell’80%, ma Ast ha assicurato la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali di lavoro e delle aree comuni. A tutti i luoghi di lavoro sarà fornito un cleaning kit per la pulizia ad ogni cambio turno, con un sistema di controllo tramite registro. Anche ogni postazione sarà fornita di detergenti, mentre le mascherine, i guanti, gli occhiali e tute saranno fornite a chi svolge attività in cui non viene garantita la distanza di un metro. Anticipato di mezz’ora l’accesso agli spogliatoi – che sarà controllato da un addetto – per le attività discontinue e posticipato, sempre di mezz’ora, per l’area a caldo e la laminazione a freddo. Sospese e ridotte al minimo le attività non strettamente necessarie al processo produttivo, con una riduzione del personale in azienda di circa 300 unità.

TUTTO SU AST – UMBRIAON

Impegno anche per ditte esterne

Le parti hanno condiviso che «per il primo giorno di rientro ci sarà una giornata di formazione specifica sul Covid-19 e sui modelli comportamentali da seguire». «In aggiunta – dicono ancora i sindacati -, dopo che gli ispettori Usl 2 avranno avallato l’avvenuto rispetto delle prescrizioni, si è condiviso con gli stessi un intervento immediato alla ripresa dell’attività lavorativa, per garantire l’applicazione di tutte le normative e prescrizioni in essere e nel caso l’immediato fermo produttivo». Le organizzazioni sindacali hanno chiesto che «le azioni migliorative messe in atto e le regole vigenti debbano essere estese anche alle aziende terze operanti all’interno del sito, rispetto a ciò abbiamo registrato un impegno di Ast. L’azione fatta – continuano -, merito della compattezza e del sostegno di tutti i lavoratori, ha generato miglioramenti e il rispetto delle normative che potranno arginare.