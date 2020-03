Terni, Covid-19: nuovo stop all’Ast

Attività dirette e indirette sospese, nella giornata di sabato all’Ast di Terni, comprese dunque le ditte terze ma ad esclusione di quelle per la sanificazione e la pulizia degli ambienti lavorativi: è quanto hanno deciso le organizzazioni sindacali e l’azienda, dopo una lunga giornata in cui si è discusso delle misure di prevenzione dal coronavirus, tema che già aveva scatenato uno sciopero nelle giornate di giovedì e venerdì.

AST E COVID-19: SCIOPERO E RISPOSTA AZIENDA

L’intesa, si attendono provvedimenti del Governo

Durante lo ‘stop’ – concordato tra Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb e l’amministratore delegato Burelli – i lavoratori saranno ‘coperti’ con una aspettativa retribuita in attesa di un decreto ministeriale ad hoc, che dovrebbe uscire a breve. Nella stessa giornata sarà presente al confronto anche la Asl, come soggetto deputato alla verifica della salute in fabbrica e individuato dal prefetto di Terni Dario Emilio Sensi. Seguirà accordo formale della copertura dell’intera giornata.