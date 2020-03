Covid-19, Terni: slitta prova finale concorso

Non ci sarà alcuna prova orale il 31 marzo al ‘Pentagono’ per l’atto finale del concorso per l’assunzione del nuovo dirigente – l’attuale, Mauro Manciucca, andrà in pensione dal 1° luglio – a capo della pianificazione territoriale ed edilizia privata. Un rinvio inevitabile a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 in corso: il passaggio finale, salvo ulteriori stop per via dello sviluppo della pandemia, è stato rinviato al 5 maggio. Sono tre i candidati che si contendono il posto in Comune: sono gli architetti Antonino Cuzzucoli, Stefano Gargano e Claudio Bedini, quest’ultimo con ampio margine di vantaggio dopo la valutazione delle prove scritte e del curriculum.

