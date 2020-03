Covid, controlli con telecamere a Giove

«Prenderemo i numeri di targa delle auto e verificheremo se c’erano motivi veri per l’uscita di chi transita lungo le strade. Lo facciamo solo ed esclusivamente nell’interesse della salute pubblica». Parole di Alvaro Parca, sindaco di Giove: il controllo degli spostamenti non autorizzati avverrà anche attraverso l’impiego in via straordinaria delle 22 telecamere installate tra capoluogo comunale e frazioni. «Le stiamo utilizzando per prevenire assembramenti».

Mascherine

Per quel che concerne le mascherini ne sono pronte 1.600: «Sono state realizzate da un gruppo di sarte del paese in modo volontario e gratuito e grazie anche ad un laboratorio che si è reso disponibile alla loro cucitura. Si tratta – aggiunge Parca – di un modello fatto con materiali riutilizzabili e sterilizzabili approvati dalle autorità competenti. Per la distribuzione si darà priorità a coloro che hanno contatti giornalieri con il pubblico, come dipendenti comunali, forze dell’ordine, attività commerciali ed altri a più diretto contatto con la gente. Chiunque ne abbia bisogno, per lo stretto fabbisogno familiare, può telefonare al Comune dalle 9 alle 13 lasciando generalità e recapiti. Le mascherine verranno consegnate dalla locale protezione civile».