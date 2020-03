Covid-19, ‘Il castello di Papigno’ dona

di A.T.

La solidarietà all’ospedale di Terni durante l’emergenza del coronavirus arriva anche da Papigno. L’associazione ‘Il castello di Papigno’, i cui soci sono per la maggior parte della comunità papignese, ha deciso di donare mille euro tramite un bonifico bancario all’ospedale di Terni che, come la maggior parte dei nosocomi italiani, sta vivendo una fase critica e difficile. Un aiuto che va ad aggiungersi all’altra raccolta fondi nel ternano lanciata da ‘Average Ternano Guy’ sempre in favore dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni e che, ad oggi, ha raccolto 19.890 euro. L’associazione di Papigno, nata qualche mese fa e guidata dal presidente Luigi Ascani, è attiva nel piccolo ‘gioiello’ umbro per portare avanti soprattutto opere di riqualificazione del territorio e manifestazioni che possano attirare persone ad osservare con i propri occhi la bellezza di questo paesino sulle montagne umbre. Con il loro gesto hanno dato il loro contributo per poter fare qualcosa, anche se virtualmente, che possa migliorare o almeno alleggerire le attuali difficoltà del sistema sanitario.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON