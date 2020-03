‘Differenziata’ Terni: «Fare bene raccolta»

Un nuovo appello per il corretto conferimento dei rifiuti nel periodo di emergenza sanitaria per il Covid-19. Lo lanciano il sindaco Leonardo Latini e il presidente di Asm Terni, Mirko Menecali: «In questo momento – le parole del primo cittadino – che ci vede tutti impegnati in uno sforzo collettivo e individuale per contenere ed arrestare la diffusione del virus, dobbiamo prestare particolare attenzione a tutti gli operatori che sono e restano in prima linea nell’erogazione dei servizi primari. Fra questi dobbiamo ricordare, ringraziare e tutelare gli operatori ambientali di Asm. Mai come ora ciascuno di noi può fare la differenza. Ogni nostro gesto quotidiano diventa determinante per la nostra e per l’altrui salute. Solo insieme usciremo da questa situazione, anche se ora ‘insieme’ significa distanze di sicurezza e rispetto di regole straordinarie e limitanti la nostra quotidianità. Solo insieme potremo abbreviare i tempi dell’isolamento forzato, condizione fondamentale per arrestare il contagio».

Le indicazioni

Menecali raccomanda ai ternani di osservare le regole già note per lo smaltimento dei rifiuti, «al fine di tutelare la propria salute ed in particolare quella degli operatori addetti alla raccolta che, lo ricordiamo, in questo momento sono in prima linea per garantire la normale prosecuzione del servizio». Le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità: continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora, usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata, se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata, usa guanti in lattice per maneggiare i rifiuti e inserirli nei contenitori, per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente, chiudi bene i sacchetti dell’indifferenziato utilizzando legacci o nastro adesivo, raccogli tutte le altre frazioni di rifiuto chiudendo bene la carta, plastica e organico dentro sacchetti di plastica o biodegradabili. Come ulteriore accortezza, per sollevare i coperchi dei contenitori condominiali, ASM Terni S.p.A. raccomanda di utilizzare guanti in lattice o un fazzoletto monouso.