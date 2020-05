Giove, guariti in 29. Attesa per decisione su ‘zona rossa’

Continua a migliorare la situazione sanitaria nel territorio di Giove, unica ‘zona rossa’ – dal 10 aprile – dell’Umbria. Dopo i test sierologici a tappeto e l’aggiornamenti dei positivi, è attesa nelle prossime ore la decisione di Regione Umbria e Usl sul comune del Ternano: stop alla ‘chiusura’ oppure altro prolungamento. I residenti si attendono di essere ‘liberati’: «La diminuzione – spiega il sindaco Alvaro Parca – dei casi positivi continua in modo costante e giustifica un moderato ottimismo sulla conclusione della zona rossa, anche se a quest’ora non abbiamo ancora ricevuto alcuna nota da parte della Regione. Mi dispiace per quanti avrebbero avuto necessità di programmare il ritorno all’attività lavorativa e non possono farlo. Speriamo di avere notizie ufficiali almeno entro la mattinata di domenica». Stando ai dati lanciati dal primo cittadino le guarigioni salgono da 23 a 29, mentre gli attuali positivi sono 20.

GIOVE, ALLE 20 DI DOMENICA 3 MAGGIO ‘SCADE’ LA ZONA ROSSA: ATTESA DECISIONE A ORE