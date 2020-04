Incontro con musica e cibo a Marsciano: «Gravissimo»

«Un fatto gravissimo. Ancora una volta siamo di fronte ad un comportamento gravemente irresponsabile e in nessun modo tollerabile. Agiremo con il massimo rigore». È Francesca Mele, sindaco di Marsciano, a rendere noto ciò che è accaduto venerdì sera nel suo comune con un duro post: «Prenderemo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione».

L’intervento

La Mele spiega che «alcune persone si sono riunite in un cortile condominiale per un incontro conviviale con cibo e musica. Quanto accaduto è stato portato all’attenzione del Comune dalle stesse forze dell’ordine che sono intervenute, mettendo fine all’assembramento in corso e procedendo all’identificazione delle persone presenti al fine di comminare le sanzioni previste dalla legge; ferme restando le sanzioni e gli ulteriori accertamenti che si riservano le autorità di pubblica sicurezza intervenute il Comune di Marsciano attiverà tutte le opportune iniziative necessarie a tutelare la salute dei cittadini. Evidentemente, a dispetto dei sacrifici che la popolazione è chiamata a fare e dei morti che continuiamo a piangere, c’è ancora qualcuno che crede di potersi comportare come se nulla fosse, mettendo a rischio la vita degli altri. Agiremo, quindi, con il massimo rigore. Dobbiamo continuare a restare a casa, sarà così almeno fino al 3 maggio. Ogni violazione – chiude il sindaco – sarà perseguita a norma di legge e, per quanto possibile, saranno ulteriormente intensificati i controlli sul territorio, per evitare che si ripetano episodi proprio come quest’ultimo, che rischiano di vanificare il lavoro e i sacrifici fin qui fatti e i risultati, in termini di contenimento della diffusione del virus, che hanno prodotto».