Covid, a Terni c’è chi fa i bisogni per strada

Si insiste tanto sull’igiene e poi c’è chi fa i propri bisogni in strada. La riflessione sarà pure banale ma è altrettanto attuale. E reale considerando le immagini riprese da un utente Facebook nel primo pomeriggio di giovedì a Terni, nella centralissima piazza Europa, in pratica sotto la sede del Comune. Nel video si vedono due persone avvicinarsi ad un contenitore dei rifiuti ed una delle due, con tanto di mascherina sul volto, ad un certo punto si abbassa i pantaloni per fare i propri bisogni lì. Al di là della eventuale situazione di disagio personale, che è facile immaginare, a guardare le immagini si rimane comunque sconcertati. Perché la salute in gioco è quella di tutti e, a prescindere, i comportamenti dovrebbero essere sempre i più corretti possibili. Altrimenti vuol dire che davvero non si è capito nulla.

