Covid alla primaria di Acquasparta: una classe in quarantena

Nuovo caso di positività al Covid-19 a scuola, questa volta ad Acquasparta. Ad essere interessata la primaria, dove un’altra classe è stata posta in quarantena. Lo riferisce l’amministrazione comunale.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

ACQUASPARTA, 23 OTTOBRE: TRE CLASSI IN QUARANTENA

Situazione in evoluzione

Intanto i soggetti adulti residenti nel comune per i quali l’Usl Umbria 2 ha confermato la positività, e i cui nominativi sono già stati inseriti nella piattaforma visualizzabile dal sindaco, sono cinque. Per gli stessi soggetti è stata disposta ordinanza di isolamento contumaciale. «La situazione, come tutti possiamo constatare – commenta l’amministrazione -, è complessa e in continua evoluzione. Ribadiamo con forza l’importanza e la necessità di seguire, nel modo più corretto e rigido possibile, le disposizioni vigenti nel rispetto di sé stessi e delle persone che ci circondano».