Covid, Acquasparta: 3 classi in quarantena

Tre classi – due della primaria e una della secondaria di I° grado – dell’istituto comprensivo di Acquasparta a causa della positività di una persona che lavora all’interno della struttura. In via precauzionale, come disposto dalla dirigente scolastica. A comunicarlo nella tarda serata di venerdì è l’amministrazione comunale. «Sabato mattina alle ore 6 verrà effettuata la sanificazione – viene spiegato – dell’intero istituto da parte di una ditta specializzata, pertanto gli studenti non interessati dalla quarantena possono recarsi a scuola regolarmente. Ribadiamo la necessità di evitare assembramenti sia da parte degli studenti sia da parte dei genitori dai quali sono quotidianamente accompagnati; l’obbligo di mantenere il distanziamento e soprattutto di indossare la mascherina per tutelare la propria salute e la salute di chi abbiamo accanto. Ricordiamo che sono previste sanzioni disciplinari per chi non rispetta quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza. Confidiamo nel senso di responsabilità collettivo oggi più che mai fondamentale per affrontare questa situazione di emergenza».

