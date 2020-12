Covid, Amelia: positivo l’assessore Proietti Scorsoni

C’è una nuova positività tra gli esponenti della giunta comunale di Amelia. Dopo il sindaco Laura Pernazza c’è il caso dell’assessore ai lavori pubblici Avio Proietti Scorsoni: lo ha annunciato nel pomeriggio di martedì.

13 DICEMBRE: LAURA PERNAZZA POSITIVA

«Non possiamo decidere tutto da soli»

«Ho sperato – il post di Scorsoni – in tutti modi ma sono positivo. Speriamo soltanto che il Covid-19 non ci metta lo zampino, più di quanto abbia già fatto e ci consenta di concludere l’immenso lavoro preparatorio al quale ci stiamo dedicando da molti mesi. Ecco, questo è quanto ho scritto domenica sul mio ultimo post. E’ evidente che non possiamo decidere tutto da soli. Ringrazio tutti coloro, che si sono presi cura di me, compresa la mia famiglia alla quale mi spiace darle questa ulteriore preoccupazione. Inoltre mi scuso con tutto il personale – ha aggiunto – con il quale sono entrato in contatto per i disagi causati. Grazie per la solidarietà di amici e parenti di Sambucetole. Pensavo di essere stato particolarmente attento ma, evidentemente, non è bastato. La mia carica virale comunque non sembra molto aggressiva. Al momento solo qualche linea di febbre. Assieme all’appello che rivolgo a tutti di non abbassare mai l’attenzione, colgo l’occasione per un augurio di buon Natale».