Amelia, Pernazza positiva al Covid-19: «Sto bene»

Un altro sindaco umbro positivo al Covid-19: si tratta del primo cittadino di Amelia, Laura Pernazza, che domenica mattina ha informato i cittadini. «Volevo portare a conoscenza di tutti – scrive – che sia io che mio marito siamo risultati positivi al tampone. Stiamo bene. Voglio raccomandare a tutti di essere molto attenti e scrupolosi, perché questo virus è veramente subdolo. Non siamo riusciti infatti a comprendere quale sia stata la fonte del contagio». In merito alla situazione del territorio, la Pernazza spiega che «grazie alle numerose guarigioni il numero complessivo dei positivi nel nostro comune ad oggi si attesta a 40 casi, un dato molto incoraggiante che non ci deve far abbassare l’attenzione».

SPECIALE COVID – UMBRIAON