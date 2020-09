Confermato nella serata di venerdì la vittima numero 83 del coronavirus in Umbria. Si tratta di un uomo di 62 anni residente a Ospedalicchio di Bastia Umbra – R.T. le sue iniziali – e molto noto in città, per essere titolare di una impresa. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dalla fine di agosto.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale