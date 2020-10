Covid, Calvi Umbria: giovane positivo

Lo aveva specificato proprio mercoledì nel video lanciato per chiarire un aspetto: «I due casi della dashboard regionale? Non sono qui sul territorio, siamo a quota zero. Farò sapere io quando accadrà». E così è: il sindaco di Calvi dell’Umbria, Guido Grillini, ha emesso un’ordinanza di isolamento contumaciale per un giovane del posto risultato positivo al test molecolare per il Covid-19. «Attualmente le sue condizioni sono buone – sottolinea – e si sta provvedendo all’indagine epidemiologica dei contatti. Le frequentazioni del soggetto sono orientate soprattutto verso la Regione Lazio. Allo stesso va il mio augurio di pronta guarigione. In caso di nuovi provvedimenti, sarà mia cura rendervene conto prontamente; invito comunque tutti a rispettare alla lettera le regole principali anti-covid».

IL MESSAGGIO DI GRILLINI DI MERCOLEDÌ