Calvi dell’Umbria: «Covid? Zero casi qui. Preserviamoci»

«Noi, al momento, sul territorio comunale abbiamo zero casi positivi». A specificarlo con una diretta video è il sindaco di Calvi dell’Umbria, Guido Grillini: una comunicazione nata dalla necessità di fare chiarezza in merito ai numeri delle ultime ore che riguardano il piccolo comune del ternano.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

«Ecco perché risultano due casi»

Nei giorni scorsi – la premessa del sindaco – «sono comparsi su diversi giornali online il numero dei casi positivi nei vari Comuni. Per Calvi ci sono state segnalazioni discordanti, mentre la dashboard regionale parla di tre positivi. Bisogna dargli una lettura: sono contabilizzati tutti quelli registrati dall’inizio della pandemia e anche l’unico caso di aprile. Da allora non ho più emesso ordinanze di isolamento contumaciale». Quindi la delucidazione: «Da dove escono questi due casi in più? Ci sono perché riferiti a persone che hanno la residenza anagrafica a Calvi dell’Umbria, ma di fatto non si trovano qui. Sono registrati con il comune di residenza anche se i soggetti vivono a Roma, Francia o America. Ecco cosa sta succedendo. Noi al momento abbiamo sul territorio comunale 0 positivi. Poi se fra un’ora, due, domani, una settimana mi arrivano comunicazioni dalla Usl avremo anche i ‘nostri’.

«Preserviamoci, non siamo isola felice»

Quindi l’invito per la cittadinanza: «Ciò non significa che dobbiamo abbassare la guardia. Non è fondamentale sapere non il numero dei casi, ma avere l’accortezza di mettere in pratica tutte le misure che abbiamo imparato: mascherine, distanziamento sociale, evitare assembramenti e di stare a contatto con parenti e amici perché non preclude il fatto che siano positivi a loro insaputa. Bisogna preservarsi. Non possiamo credere che Calvi sia un’isola felice, ci sono le persone che si spostano fuori e abbiamo tanti motivi per ‘scambiarci’ il virus. Sarò io stesso a darvi notizia di casi sul territorio quando si verificheranno».