Covid: casi e guariti si equivalgono. Ricoveri in lieve calo, tre morti

Sono 116 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 9.48 di mercoledì 1° dicembre. Il dato è relativo a 10.303 tamponi presi in esame – 2.650 tamponi molecolari (totale 1.248.596) e 7.653 antigenici (totale 1.232.314) – per una percentuale di positivi pari all’1,10% (martedì 30 novembre era stata dello 0,51%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 117 (totale 64.517). Si registrano purtroppo tre ulteriori decessi di persone positive al virus, relativi ai territori di Norcia, Spoleto e Terni, per un totale che sale a 1.490. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.622 (-4). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 67.629 positività (+116).

SPECIALE COVID – UMBRIAON

I ricoveri

Alla mattinata di mercoledì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 57 (-4) di cui 10 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 32 ricoveri (-2) di cui 4 (-1) in intensiva; Terni 25 ricoveri (-2) di cui 6 (invariato) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 1.565 persone (invariato).

I nuovi casi

I 116 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Amelia (1), Assisi (3), Avigliano Umbro (2, torna ‘Covid+’), Bastia Umbra (4), Bettona (1), Bevagna (2), Campello sul Clitunno (1), Città di Castello (4), Corciano (2), Foligno (14), Fratta Todina (1), fuori regione (3), Gualdo Cattaneo (1), Gubbio (2), Magione (2), Marsciano (3), Montecastrilli (1), Narni (6), Perugia (26), Porano (3), Spello (1), Spoleto (7), Terni (15), Todi (1), Torgiano (1), Trevi (4), Umbertide (3) e Valfabbrica (2).

Le guarigioni

Le 117 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Amelia (1), Arrone (1), Assisi (2), Bastia Umbra (2), Campello sul Clitunno (1), Cannara (2), Città di Castello (7), Corciano (3), Deruta (1), Fabro (2), Foligno (5), fuori regione (5), Giano dell’Umbria (2), Gualdo Tadino (4), Gubbio (4), Massa Martana (4), Montecastrilli (1), Montegabbione (1), Narni (1), Nocera Umbra (1), Norcia (1), Orvieto (1), Perugia (32), San Gemini (5), San Giustino (1), Spoleto (12), Terni (13), Todi (1) e Valfabbrica (1).

I casi attuali

I 1.622 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 9.48 di mercoledì 1° dicembre, sono così attribuiti dalla Regione: Foligno 268, Perugia 251, Terni 184, Spoleto 95, fuori regione 72, Assisi 69, Trevi 56, Gubbio 52, Città di Castello 46, Corciano 44, Narni 34, Gualdo Cattaneo 25, Umbertide e Magione 24, Bastia Umbra 23, Spello, Orvieto e Campello sul Clitunno 22, Amelia 21, Marsciano 16, Montefalco 15, Todi e Bevagna 14, Gualdo Tadino 12, San Gemini e Deruta 11, Nocera Umbra e Giano dell’Umbria 10, Pietralunga, Montecastrilli, Città della Pieve e Bettona 9, Porano, Castiglione del Lago, Attigliano e Arrone 8, Valfabbrica e Torgiano 7, Stroncone, San Giustino, Massa Martana e Acquasparta 6, Norcia 5, Tuoro sul Trasimeno, Fabro e Castel Ritaldi 4, Cannara 3, Paciano, Montegabbione, Montecchio, Fratta Todina, Ferentillo, Castel Giorgio e Avigliano Umbro 2, Sellano, Scheggino, Scheggia e Pascelupo, Penna in Teverina, Passignano sul Trasimeno, Parrano, Panicale, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone d’Orvieto, Fossato di Vico, Ficulle, Citerna, Castel Viscardo, Cascia e Allerona 1. I Comuni ‘free’ sono 24 (-1).

Vaccinazioni

Alle ore 8.00 di mercoledì 1° dicembre risultano somministrate 1.327.127 dosi di vaccino in Umbria (+1.086, erano 1.326.041 alle ore 8.00 di martedì 30 novembre), pari all’88,63% delle dosi disponibili (1.497.325, +35). Ciclo vaccinale completo per 684.172 persone (+537), pari all’84,68% della popolazione avente diritto. Prima dose per 695.055 soggetti (+443) pari all’86,06% della popolazione avente diritto. Terza dose per 109.587 soggetti (+3.985), pari al 13,6% della popolazione avente diritto.

Pandemia in Umbria, il punto del Cor

Intanto la Regione fa il punto: «L’Umbria continua a registrare un andamento della curva epidemiologica assolutamente sotto controllo, ed al tempo stesso segna una delle percentuali più alte di adesione al vaccino, con particolare riferimento ai numeri relativi alla terza dose». Il quadro è emerso mercoledì mattina nel corso della riunione del Centro operativo regionale (Cor), i cui lavori sono stati coordinati dal direttore regionale, Stefano Nodessi Proietti, e che ha visto la presenza, tra gli altri, dei direttori regionali Massimo Braganti e Luigi Rossetti e del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo. «Una situazione quindi positiva per l’Umbria – spiega la Regione – dovuta a diversi fattori, a partire dal lavoro svolto dall’’intero sistema sanitario regionale tutt’ora impegnato nella gestione dell’emergenza, alla significativa adesione degli umbri al vaccino ed ai comportamenti attenti e responsabili dei cittadini». Poi le raccomandazioni: «Tutto ciò, in ogni caso, non deve in alcun modo far abbassare la guardia, anzi. Dal Cor, infatti, è stata ribadita con forza la necessità che si prosegua nel mantenimento di comportamenti virtuosi, dall’utilizzo delle mascherine là dove richiesto, al rispetto del distanziamento. Comportamenti che risultano essere molto importanti per limitare al massimo la diffusione del virus, soprattutto in considerazione dell’imminente periodo natalizio che inevitabilmente potrà determinare situazioni di assembramento. L’utilizzo delle mascherine, l’igienizzazione delle mani, il rispetto delle misure di distanziamento assumono infatti particolare rilevanza nei luoghi chiusi (dove peraltro permane l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine) ma anche all’aperto, dalle grandi aree commerciali ai mercatini natalizi, dove è più facile che si creino assembramenti e quindi diventa più difficile garantire il distanziamento». Infine sul piano vaccinale: «Nei prossimi giorni, con particolare riferimento alla terza dose, subirà in Umbria un discreto incremento delle inoculazioni dato che accanto a quanto già si sta effettuando nei punti vaccinali del servizio sanitario regionale, opereranno sia le farmacie sia i medici di medicina generale».