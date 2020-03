Covid: «Coinvolgere anche le opposizioni»

Si è svolta sabato, in videoconferenza, la riunione del gruppo consiliare regionale Pd (Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porzi) con Walter Verini, deputato e commissario del Partito Democratico dell’Umbria.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

‘Cabina di regia’ con le opposizioni

«Dalla riunione – riporta la nota diramata – è stata ribadita con forza la necessità, davanti alla drammatica emergenza sanitaria che anche l’Umbria sta vivendo, di istituire al più presto in Regione una cabina di regia condivisa, nella quale la giunta coinvolga anche la minoranza consiliare. Così come avviene a livello nazionale, con il governo Conte che ha coinvolto le forze di opposizione in confronti e tavoli di lavoro congiunti. E come avviene in altre regioni, come per esempio l’Emilia-Romagna, dove il presidente Stefano Bonaccini coinvolge nelle difficili scelte quotidiane i capigruppo di opposizione».

«Oltre ogni divisione»

«L’obiettivo è uno solo – affermano i consiglieri regionali del Pd -, lavorare insieme davanti alla terribile situazione. Cercare insieme risposte ai bisogni dei cittadini, degli operatori sanitari, delle fasce più fragili, dei comuni. Bisogni di tutela della salute e anche di tutela sociale. E dare un segnale concreto che la politica, in momenti come questi, è capace di mettere in secondo piano le polemiche che non risolvono i problemi. È quello che il Partito Democratico ha cercato di fare dall’inizio: a livello governativo, parlamentare e regionale, raccogliendo criticità e proposte del mondo sanitario e dei comuni. Un atteggiamento di responsabilità mostrato anche in consiglio regionale, in occasione del voto sul bilancio, astenendosi, fatto inedito nella storia della Regione da parte dell’opposizione, e consentendo un iter rapidissimo. Lo abbiamo fatto anche formulando proposte concrete, votate poi in un ordine del giorno».

La richiesta

«Siamo stati attaccati con l’accusa di aver fatto e di fare polemica: onestamente non era questo il nostro fine. Al contrario – proseguono i consiglieri Dem – noi abbiamo sempre considerato inutile una polemica verso il governo. Ora però si superi questa pagina e si faccia tutti insieme un urgente passo in avanti. Lo abbiamo chiesto in diversi modi nei giorni scorsi e torniamo a chiederlo oggi davanti all’aggravarsi quotidiano della situazione: la presidente Tesei accolga la nostra richiesta di incontro per aprire da subito una fase nuova che coinvolga le forze di opposizione. Per costruire insieme, pur nella distinzione dei ruoli e ciascuno con le proprie responsabilità e competenze, soluzioni alle drammatiche emergenze sanitarie, economiche e sociali che la pandemia ha provocato anche in Umbria».