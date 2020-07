Covid, il nuovo Dpcm di Conte – Documento

Dopo l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza è arrivata la firma del premier Giuseppe Conte post consiglio dei Ministri di martedì sera. Via libera al nuovo Dpcm che, in estrema sintesi, proroga le misure già in vigore – dal 15 giugno – fino al 31 luglio per il contenimento del coronavirus.

IL NUOVO DPCM VALIDO FINO AL 31 LUGLIO – DOCUMENTO

TUTTE LE LINEE GUIDA – DOCUMENTO

I rinvii

Restano in questo modo sospese «tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso». Stessa storia per fiere e congressi, mentre «i corsi professionali potranno essere svolti in presenza». In Umbria la situazione – nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo caso – è sotto controllo da diverse settimane con 14 attuali positivi.