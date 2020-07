Covid, nuovo caso: positivo 60enne

Nuova positività al Covid-19 in Umbria. Un uomo, 60enne, residente nel comune di Trevi e rientrato di recente dall’estero, si è recato nella mattinata di martedì al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno lamentando forti dolori addominali. Durante le operazioni di triage l’uomo ha riferito di aver avuto la febbre nei giorni scorsi. È stato quindi sottoposto al test dai sanitari del San Giovanni Battista che ha dato esito positivo: a titolo precauzionale, con sintomatologia blanda, è stato trasferito al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Perugia mentre il dipartimento di prevenzione dell’azienda Usl Umbria 2 in collaborazione con il distretto di Foligno ha già avviato l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti stretti. d

Il precedente aggiornamento

Nella dashborard regionale – aggiornata alle prime ore di martedì – non era segnalato alcun caso in più con 13 attuali positivi, quindi la novità nel corso della giornata. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 1.036. I casi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica salgono così a 1.451, mentre non cambia il numero dei decessi (80) e quello delle guarigioni (1.357).