Covid, distretto Terni e incarichi sostituzione medici: dimissioni Lazzaro, due novità

Incarico temporaneo conferito lo scorso 7 febbraio e dimissioni a poco più di una settimana di distanza, ovvero nella giornata odierna. Ulteriore coda nel distretto di Terni della Usl Umbria 2 dopo la sospensione di due medici di famiglia per il mancato adempimento all’obbligo vaccinale: stop per il dottor Alessandro Lazzaro, al suo posto ci sono le colleghe Benedetta Ripa e Martina Ascenzi. Saranno loro a fungere da medici sostituti per l’assistenza primaria.

Si cambia ancora

Cosa è successo? Semplice, Lazzaro – uno dei due medici incaricati per sostituire i colleghi sospesi – ha rassegnato le dimissioni mercoledì e nella stessa giornata, d’urgenza, la Usl si è attivata per coprire il nuovo buco. Fortunatamente ieri, martedì 15 febbraio, la Ascenzi e la Ripa hanno dato disponibilità in merito al precedente avviso pubblicato dall’azienda sanitaria locale: «Entrambe risultano titolari di convenzioni con numero di assistiti compatibile con l’incarico di sostituzione», si legge nel documento istruttorio. «Frequentano il corso di formazione per medico di medicina generale e pertanto hanno la possibilità di acquisire un massimo di assistiti pari a 500». Gestiranno di comune accordo le visite domiciliari.

La divisione

La dottoressa Ripa sarà a San Gemini il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 11, poi a Terni nell’ambulatorio di viale Battisti il lunedì (16-18), martedì (9-10), mercoledì (9-10), giovedì (17-18) e venerdì (11-12). Per quel che concerne la Ascenzi sarà presente nell’ambulatorio di Terni in corso Vecchio (lunedì 17-18, martedì 8.30-10, mercoledì 15.30-16.30, giovedì 11-12 e venerdì 18-19.30). Il provvedimento è adottato con «carattere di urgenza per assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali per il distretto di Terni in ragione della grave carenza di personale medico, tenendo conto che nonostante tutte le iniziative intraprese non è stato diversamente possibile reclutare medici da destinare all’incarico di cui sopra». Non c’è pace. A firmare sono la funzionaria Valentina Cicciola, il direttore amministrativo Piero Carsili, il direttore sanitario Simona Bianchi e il dg Massimo De Fino.