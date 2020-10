Covid, chiusure Dpcm: la protesta a Terni

Decine di persone in piazza Tacito per protestare – in maniera pacifica – contro le misure dell’ultimo Dpcm firmato nella notte tra sabato e domenica dal premier Giuseppe Conte. Stop a palestre e piscine, chiusura di bar e ristoranti dalle 18 fino al 24 novembre: sono i provvedimenti che in tutta Italia hanno fatto scattare delusione e amarezza tra i tanti lavoratori impegnati in questi settori.

IL NUOVO DPCM: STOP A PALESTRE E PISCINE, LIMITI A RISTORANTI E BAR

LA FOTOGALLERY DELLA PROTESTA

Fino in piazza della Repubblica



Il ritrovo alle 21 accanto ad uno dei simboli della città, poi la ‘marcia’ lungo corso Tacito al grido di «libertà». Oltre a parole non certo di appoggio e supporto verso il presidente del Consiglio e il Governo. Rispetto delle misure anti contagio? Di certo qualche problema con il distanziamento c’è stato. Circa 200 le persone – con le forze dell’ordine a vigilare – che hanno preso parte alla manifestazione, terminata poco dopo le 22.15 di fronte a palazzo Spada.

VIDEO – PARLANO LEONARDO CARLETTI, ANDREA FUCILI E ALESSANDRO CARTONI