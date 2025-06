di S.F.

«I dirigenti rilevano che l’impatto del lavoro agile è sostanzialmente positivo per l’ottimizzazione della spazio-lavoro, per il giusto equilibrio tra vita lavoro e vita personale, per essere uno strumento valido a garantire efficacia ed efficienza nel raggiungimento degli obiettivi». Lo si legge nella relazione della performance 2024 del Comune di Terni, approvato in una delle ultime sedute di giunta con firme del sindaco Stefano Bandecchi, del direttore generale Claudio Carbone e dalla dirigente ad interim alle risorse umane Grazia Marcucci. Le assenze invece non diminuiscono di molto.

LA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2024 (.PDF)

L’interessante quadro è delineato in una specifica sezione della relazione, con tanto di dati e giudizi dei vari vertici amministrativi. Nel 2024 hanno usufruito del ‘lavoro agile’ 240 lavoratori e 10 dirigenti: «230 dipendenti sono stati monitorati dai responsabili; solo 2 dirigenti hanno monitorato e rilevato anche i dati riferiti ai funzionari assegnati con incarico di elevata qualificazione». La maggior parte per 4-5 giorni al mese, coloro che hanno la priorità dagli 8 ai 12 giorni al mese. Bene, ma i risultati ci sono?

IL NUOVO REGOLAMENTO PER LO SMART WORKING

Dalla valutazione complessiva dell’attività svolta dai dipendenti – risultati rispetto ai risultati attesi – emerge che «27 responsabili/dirigenti hanno espresso il valore ‘elevato’ nel raggiungimento dei risultati, rispetto a quelli attesi e programmati. Il resto si sono attestati su una valutazione ‘buona’, mentre 1 dirigente ha espresso valore ‘scarso’». In ogni caso il ‘lavoro agile’ viene promosso dalla dirigenza anche perché «permette di fronteggiare le continue contingenze palesate dall’organo di indirizzo e controllo. La flessibilità oraria connessa alla modalità lavorativa, porta anche alla maggiore disponibilità del personale dipendente anche al di fuori del convenzionale orario di lavoro». Ci sono lati negativi tuttavia.

PRIMAVERA 2024, SMART WORKING ANCORA NEL MIRINO: VERIFICA GENERALE

NOVEMBRE 2023, SMART WORKING CONFERMATO

Sì, perché alcuni dirigenti «segnalano il poco coinvolgimento dei dipendenti nei procedimenti per soddisfare al meglio contribuenti e cittadini. Il lavoro ordinario è stato fortemente condizionato dal recupero del lavoro arretrato e dalla mancanza di ‘processi gestionali integrati’». Non solo: «Anche per il 2024 non si è assistito ad una significativa riduzione delle assenze in quanto il benessere organizzativo/individuale è stato compromesso da esigenze contrastanti». Ovvero? «La priorità – si legge – di garantire il regolare funzionamento dell’amministrazione comunale e la qualità dei servizi resi e, allo stesso tempo, la garanzia della regolare fruizione delle ferie da parte dei dipendenti (piano feriale annuale) e fruizione delle ferie pregresse nei tempi e modi

indicati (piano di smaltimento delle ferie pregresse)».