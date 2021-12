Covid, è il giorno del super green pass: tutte le regole

di F.L.

È il giorno del super green pass: lunedì è entrata in vigore la nuova normativa che, fino al 15 gennaio, prevede l’introduzione della certificazione ‘rafforzata’ – che spetta solo a chi si è vaccinato o è guarito dal Covid – in tutta una serie di attività ludiche e sportive, ma anche per i trasporti. Per il lavoro (e anche per le mense) basterà invece sempre il green pass ‘base’, quello cioè ottenuto con un test antigenico rapido o molecolare.

Bar, ristoranti, trasporti

Sul sito del Governo sono state pubblicate le faq che chiariscono i principali dubbi sull’utilizzo del nuovo certificato ‘super’, che non dovrà essere scaricato nuovamente da chi ne ha i requisiti. Sarà insomma valido quello che già si utilizza. Partendo dalle abitudini quotidiane, per caffé e consumazioni al bar al bancone, in zona bianca e gialla basterà avere il pass ‘semplice’, ma in arancione questo non basterà più e servirà il super certificato. Al chiuso, in bar e ristoranti, ci si siede invece solo con il green pass rafforzato fin dalla zona bianca. I non vaccinati, inoltre, in arancione non potranno mangiare ai tavoli neanche all’aperto. Capitolo importante quello dei trasporti: autobus, metropolitane e treni regionali saranno vietati a chi non ha il green pass rafforzato, in tutte le zone di rischio. Si potrà invece usufruire dei taxi.

Cultura, sport e hotel

Anche in zona bianca (e a salire) cinema, teatri e sale da concerto possono essere frequentate solo da vaccinati e guariti, lo stesso vale per gli stadi e i palazzetti. Per musei e mostre in zona bianca e gialla basterà invece il pass base. Lo stesso varrà per andare in palestre e piscine, ma se la regione passerà in zona gialla servirà il super green pass. Battesimi, matrimoni, comunioni e altri eventi che seguono cerimonie civili e religiose sono esclusi dalle attività per cui è richiesto il super green pass. Per questi continuerà a bastare il green pass base. Ma il certificato rafforzato servirà per altre feste, cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati. L’obbligo di super green pass non riguarda invece l’ingresso in hotel né la consumazione dei pasti in albergo. Per gli ospiti è infatti sufficiente avere il green pass base.